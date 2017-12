„Ik blokkeer negatieve reacties”

Jan van Dooijeweert (79) uit Waddinxveen:

„Ik ben altijd werkzaam geweest als evangelist, onder meer in Peru. Na onze terugkomst in Nederland heb ik drie jaar geleden een Facebookpagina aangemaakt om te blijven evangeliseren. Maar tot mijn verbazing krijg ik meer reacties van kerkelijke mensen die met vragen zitten over bijvoorbeeld kerkverlating. Via Facebook probeer ik hen te helpen. Daarnaast houden mijn vrouw en ik online contact met mensen die we kennen uit Peru. Ik ontdek regelmatig nieuwe dingen op Facebook. Zo kwam ik er pas achter dat je via het menu aan de rechterkant ook chatberichten kunt sturen naar mensen. Wat ik wel jammer vind, is dat mensen regelmatig de neiging hebben om negatieve reacties te plaatsen. Die blokkeer ik meteen. Ik wil het graag netjes houden. Het leuke is dat gesprekken met mensen vaak starten via Facebook en verdergaan aan mijn keukentafel. Zo zet ik onlinecontact om in reallifegesprekken.”