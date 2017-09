„Ik bid dat eilanders tweede orkaan mogen overleven”

Tussen hoop en vrees leven ze. Antillianen in Nederland kunnen nauwelijks contact krijgen met hun geliefden op het zwaar gehavende Sint Maarten. Wat is er van hun woningen overgebleven en zullen ze zaterdag de aanstormende orkaan José overleven?

Heel even maar hoorde Yvette IJpelaar uit Waalwijk woensdag de stem van haar neef op Sint Maarten. Via een krakerige verbinding, net nadat orkaan Irma een spoor van verwoestingen trok op het eiland. „Wij zijn oké”, zei haar familielid. En in één adem voegde hij eraan toe dat er wel grote schade is.

Sinds dat korte telefoontje kon IJpelaar geen direct telefonisch contact meer krijgen met haar geliefden en vrienden op Sint Maarten. Door de superorkaan is communicatie tot op heden nog nauwelijks mogelijk. „De communicatiemast op het eiland is ook omgewaaid”, zegt IJpelaar, die raadslid is in Waalwijk. Haar enkele jaren geleden overleden vader groeide op Sint Maarten op.

Geen kleding

Via familie op Curaçao krijgt IJpelaar wel via WhatsApp wat informatie over haar geliefden en vrienden op Sint Maarten. Op het eiland wonen onder meer vier neven en hun families. „Lichamelijk gaat het goed met hen. Maar de orkaan trekt een zware wissel. De materiële schade is ontzettend groot. Veel mensen, rijk en arm, zitten in hetzelfde schuitje. Ze hebben geen eten, geen water, geen kleding.”

De chaos op Sint Maarten grijpt de Curaçaose vrouw aan. „De beelden van verwoestingen zijn veelzeggend. Ook de berichten over plunderingen zijn zorgwekkend. Een muur van de gevangenis dreigt zelfs in te storten. Dat kan betekenen dat gevangenen vrij op straat kunnen komen rond te lopen.”

Krotten

Ze vreest de orkaan José, die morgen waarschijnlijk over het zwaargetroffen eiland zal razen. „Door orkaan Irma zijn verschillende shelters –schuilplekken– verwoest. Waar moeten mensen hun toevlucht zoeken?” Niet alleen Sint Maarten, ook een land als Haïti ligt in de gevarenzone, benadrukt IJpelaar. „Daar wonen veel mensen in krotten die echt niet bestand zijn tegen een orkaan. Dat baart me veel zorgen. Waar moeten zij nu naartoe?”

Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Waalwijk donderdagavond vroeg IJpelaar het college via een motie het eiland Sint Maarten met raad en daad terzijde te staan. „Mooi is dat onze gehele raad voor die motie stemde.”

Ook Donna De Coteau (49) uit Almere leeft deze dagen in onzekerheid vanwege het natuurgeweld. De op Aruba geboren vrouw heeft familie en vrienden op Sint Maarten en ook elders in de Caraïben.

„Van mijn achternichtje Michelle Bowers op Sint Maarten hoorde ik dat het met haar in orde is. Maar ze vertelde ook dat het huis van een van haar broers helemaal verwoest is. Van een andere broer had ze nog niets gehoord.”

Veel puin

De Coteau maakt zich eveneens zorgen over de komst van de tweede orkaan, José. „Misschien wordt die orkaan wel dodelijker dan de orkaan Irma. Nu immers ligt er veel puin op Sint Maarten. Dat kan rond gaan slingeren op het eiland in chaos. Schuilplekken zijn afgelopen week verwoest. Gaan mensen de volgende orkaan wel overleven?”

De vrouw uit Almere gedenkt de eilanders in haar gebeden. „Ik bid veel. Het is een wonder dat de zó verwoestende orkaan Irma voor zover bekend niet meer dan één dode heeft geëist op het Nederlandse deel van Sint Maarten.”