IJzel in Zeeland en code geel om sneeuw

Vrijdagmiddag ijzelt het in Zeeland. Er valt daar regen terwijl het een paar graden vriest en dat betekent gladheid. Vanuit enkele plaatsen komen al meldingen van spekgladde wegen, meldt Weeronline. Dat neerslaggebied breidt zich de komende uren uit over het zuiden van het land. Wegens sneeuwval heeft het KNMI code geel afgekondigd voor het hele land, behalve de drie noordelijke provincies.

In het zuiden kan vrijdagavond 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. Daarna gaat het ook sneeuwen in het midden en in het noorden. In de nacht wordt het min 1 in Zeeland en min 9 in Groningen. Zaterdagochtend is ook nog op veel plaatsen glad. Dan ligt overigens alleen in het noorden en noordoosten de gevoelstemperatuur nog beneden de min 15 graden.

De ANWB verwacht dat er vooral in het zuiden meer kans op gladheid is en langere files. De kou heeft alvast gezorgd voor asfaltschade op de A16 tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug richting Breda. Verkeer heeft daar meer dan een uur vertraging door de spoedreparatie.