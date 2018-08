De IJtunnel in Amsterdam is zaterdagavond in beide richtingen afgesloten in verband met een brand in een technische ruimte aan de Piet Heinkade/Dijksgracht. Volgens de politie gaat het om een brand in een regelkast. De afsluiting geldt tot nader order. Voorlopig moeten mensen die van Noord naar het centrum willen of omgekeerd, omrijden. Er is een omleiding via de Piet Heintunnel.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.