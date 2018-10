IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard

De IJsselmeerziekenhuizen zijn donderdagochtend failliet verklaard door de rechtbank Midden-Nederland. Het gaat om de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek.

De IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart in Amsterdam kregen woensdag uitstel van betaling. Voor het Slotervaartziekenhuis is vooralsnog geen faillissement uitgesproken. In de IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in onder meer Lelystad, Dronten en Emmeloord, liggen zo’n tweehonderd patiënten.

MC Slotervaart maakte woensdagavond bekend dat er geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen.