‘IJsberen’ tegen gebruik stookolie Noordpool

Actievoerders verkleed als ijsberen en pinguïns hebben zondag in de hoofdstad gedemonstreerd bij de Passengers Terminal Amsterdam (PTA), waar de grote cruiseschepen aanleggen. De activisten roepen de cruisegigant Carnival Corporation op onmiddellijk te stoppen met het gebruik van stookolie op de Noordpool.

Stookolie is volgens de organisaties van de campagne Clean Up Carnival zeer slecht voor het milieu. „Cruisebedrijven die stookolie gebruiken, verergeren de effecten van klimaatverandering. Het roet dat afkomstig is van stookolie daalt neer op het ijs en versnelt het smeltproces. De gevolgen van een ongeluk met stookolie in het Noordpoolgebied zullen niet te overzien zijn”, waarschuwen de organisaties.

De organisaties van de campagne Clean Up Carnival zijn in juli een online petitie begonnen die al door 100.000 mensen is ondertekend. De petitie wordt in oktober tijdens de milieutop in Londen aangeboden aan Carnival.

In de wateren rond de Zuidpool is stookolie al verboden.