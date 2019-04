IJsberen profiteren van stroperij

De ijsberen in Diergaarde Blijdorp hebben maandagochtend een verrassing voorgeschoteld gekregen. De Zeehavenpolitie bracht zo’n 30 kilo zeebaars die zij kort daarvoor in beslag had genomen.

In de nacht van zondag op maandag betrapten agenten op de Maasvlakte drie stropers op het vangen van de zeebaars. Zij kunnen ieder een boete van minimaal 1000 euro verwachten. Omdat het slecht gaat met de zeebaars is het sinds 1 april 2019 niet toegestaan om meer dan één zeebaars te vangen voor eigen consumptie.