IJsbeertweeling geboren in dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark Rhenen is een ijsbeertweeling rijker. De twee werden op 27 november geboren, maakt het dierenpark woensdag bekend. De jongen en hun moeder maken het goed.

Het geslacht van de twee beren is nog niet bekend, dat kunnen de verzorgers pas zien als de dieren naar buiten gaan. Dat gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar van 2020. Pas als het geslacht bekend is, worden namen gekozen, meldt het dierenpark.

De vader van de beertjes, Walodja, kwam in januari van dit jaar over uit de dierentuin van Berlijn om voor nageslacht te zorgen in Rhenen. Een van de drie al aanwezige ijsbeervrouwen viel voor zijn charmes en dat heeft geleid tot de twee kleintjes.

De ijsbeer is een bedreigde diersoort. Ouwehands Dierenpark maakt onderdeel uit van een Europees fokprogramma voor het voortbestaan van de beer.