IJsbeer doodt 38-jarige Nederlander op Spitsbergen

Een Nederlander is vrijdag gedood door een ijsbeer op Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt.

De man van 38 werd in de vroege uren aangevallen toen hij in zijn tent lag op een kampeerplek. Omstanders hebben het dier neergeschoten, waarna de ijsbeer nog richting het nabijgelegen vliegveld is gelopen. Daar werd hij niet veel later op een parkeerplek dood gevonden, zegt de vervangend gouverneur van de Noorse eilandengroep in een verklaring.

Het zou de eerste dodelijke aanval van een ijsbeer zijn in negen jaar op Spitsbergen, waar naar schatting 975 ijsberen leven en een kleine 3000 mensen wonen.