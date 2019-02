IJsbaan Flevonice eerder dicht om warme weer

De openluchtijsbaan Flevonice in Biddinghuizen gaat een paar dagen eerder dan gepland dicht. Het is te warm, staat op de site te lezen. Daarom gaat de ijsbaan dicht op 27 februari, in plaats van op 3 maart zoals de bedoeling was.

Flevonice heeft twee buitenbanen met kunstmatig aangebracht ijs, eentje van 3 kilometer en een van 400 meter.

Overigens kende ook de start van het seizoen wat problemen: door de wind en alweer de hoge temperaturen was het ijs begin december vorig jaar nog niet begaanbaar.