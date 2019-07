‘IJs is vooral pret voor dierentuinbewoners’

Dierentuinen geven veel van hun bewoners in deze hete dagen ijsjes met daarin groente en fruit. Wildlands Adventure Zoo in Emmen legt zelfs knuffelijsblokken in de dierenverblijven. „Zulke verwennerijtjes zijn vooral om de dieren te vermaken en wat afleiding te bezorgen. Het is helemaal niet noodzakelijk”, aldus Bas Lukkenaar van Burgers’ Zoo in Arnhem.

Dierverzorger Peter Bleesing van Artis in Amsterdam vult aan: „Dieren krijgen ijs om dezelfde reden als kinderen: het is leuk, het is lekker en het verkoelt even. Daarom zetten we ook badjes neer bij de gorilla’s en bij de wilde honden. Maar ook zonder zulke dingen kunnen beesten in moderne dierentuinen de hitte heel goed aan.”

„Dieren gaan verstandiger om met deze hitte dan de meeste mensen. Ze zoeken een schaduwrijke plek en houden zich rustig. Dieren verspillen nooit energie. Je zult geen enkel dier voor de lol een rondje zien rennen, zoals sommige mensen nog doen in deze tropische dagen”, aldus Lukkenaar.

Alle dierenparken zorgen voor veel fris water in de dierenverblijven. Olifanten krijgen een paar keer per dag een frisse douche en ijsberen krijgen extra koud water in hun bad. Apenheul in Apeldoorn doet zonnepitten en hazelnoten in de waterbakken van de apen, zodat ze worden uitgedaagd vaker te drinken. Wildlands laat het een paar keer per dag regenen in de overdekte jungle.

De meeste dierentuindieren komen van oorsprong uit de tropen. Ze zijn dus gebouwd op grote hitte. Hun verzorgers hebben het zwaarder en draaien een tropenrooster. ZooParc in Overloon gaat eerder dicht om de medewerkers de heetste uren van de dag te besparen. Artis en Blijdorp trakteren ook de verzorgers op ijsjes en in Emmen krijgen bezoekers gratis ijs.