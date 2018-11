IGZ: bespreek risico implantaat zorgvuldig

Arts en patiënt moeten het in de spreekkamer grondig hebben over voordelen én risico’s van een implantaat. Dat zegt de gezondheidsinspectie (IGZ) in reactie op de berichten over de risico’s van implantaten.

De patiënt moet een afgewogen keuze maken. Extra informatie die fabrikanten openbaar moeten gaan maken, zal daarbij helpen, hoopt de inspectie. Nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan fabrikanten van medische hulpmiddelen. „Niet alleen aan de toelating van nieuwe producten op de markt, maar ook aan het actief volgen van de praktijkervaringen met de hulpmiddelen.”

„Ook een betere transparantie voor patiënten en zorgverleners krijgt in de nieuwe wetgeving de bijzondere aandacht”, zegt de inspectie: „Fabrikanten worden verplicht meer informatie openbaar beschikbaar te maken, op een voor de patiënten begrijpelijke manier. Daarnaast komt er een uitgebreid Europees informatiesysteem, waarin fabrikanten en autoriteiten alle informatie (zoals meldingen en veiligheidswaarschuwingen) over de medische hulpmiddelen gaan opslaan.”