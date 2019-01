Iets minder zaken bij OM rond jaarwisseling

De politie heeft in totaal 250 aangehouden personen bij het Openbaar Ministerie aangeleverd op verdenking van een misdrijf rond de jaarwisseling. Dat blijkt uit een inventarisatie die dinsdag bij parketten van het OM is gehouden. Dit aantal is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar; toen werden er op 1 januari 254 verdachten aangeleverd bij het OM.

De meeste feiten betreffen geweld. In 61 gevallen ging het om geweld tegen hulpverleners zoals agenten, ambulancepersoneel en brandweer, 100 maal geweld tegen overige personen en 58 maal geweld tegen goederen. In 31 zaken gaat het om andere feiten, zoals vuurwerkzaken.

Personen die verdacht worden van geweld tegen hulpverleners worden in beginsel voor de rechter gebracht. De hulpverleners zorgen volgens het OM voor de veiligheid van iedereen tijdens de jaarwisseling en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen.

De parketten maken zelf bekend als er (super)snelrechtzittingen plaats zullen hebben.