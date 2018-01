Iets minder overstappers zorgverzekeraar

Ruim een miljoen Nederlanders zijn dit jaar overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat komt overeen met 5,9 procent van alle verzekerden, maakte Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maandag bekend. De brancheorganisatie baseert zich op voorlopige cijfers van het informatiecentrum voor de zorg Vektis.

Het percentage overstappers is iets lager dan een jaar eerder. Toen wisselde 6,4 procent van de verzekerden van zorgverzekeraar. Vektis maakt volgende maand de definitieve overstapcijfers bekend.

Verzekerden kunnen elk jaar tot 1 januari hun zorgverzekering opzeggen en hebben dan tot uiterlijk 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. In Nederland is een zorgverzekering voor iedereen verplicht.

Volgens ZN raadpleegden veel verzekerden de zogenoemde Zorgverzekeringskaart, die werd geïntroduceerd door de verzekeraars. Een miljoen verzekerden bekeken het document, dat informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden verstrekt. ZN-voorzitter André Rouvoet is blij met dit resultaat, zei hij in zijn nieuwjaarsrede: „Wij vinden het belangrijk dat verzekerden zich goed kunnen oriënteren en goed onderbouwd een keuze kunnen maken.”