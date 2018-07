Iets minder overslag voor Rotterdamse haven

De haven van Rotterdam heeft in de eerste helft van dit jaar iets minder goederen overgeslagen. De totale overslag daalde met 2,2 procent tot 232,8 miljoen ton, maakte het Havenbedrijf Rotterdam bekend.

De afname kwam vooral doordat er minder ruwe olie (min 7,6 procent), kolen (min 12 procent) en minerale olieproducten zoals stookolie werd verwerkt. De overslag van containers zat, met een plus van bijna 6 procent, wel flink in de lift. „De groei in containeroverslag heeft echter de daling in de overslag van nat en droog massagoed niet kunnen compenseren”, constateert de Rotterdamse haven.

De teruggang in de verwerking van kolen komt vooral doordat er kolengestookte energiecentrales zijn gesloten. Daarbij is de energieproductie van kolencentrales die nog open zijn, lager.

Het bedrijf maakte ook bekend dat de omzet in het afgelopen halfjaar is uitgekomen op 344 miljoen euro, een kleine 2 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat bedroeg 148 miljoen euro, een lichte daling vergeleken met een jaar eerder.

Het havenbedrijf waagt zich niet aan concrete vooruitzichten voor de resultaten. „De relaties tussen grote handelsblokken in de wereld zijn momenteel gespannen. Daarnaast is onzeker of de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leiden tot een nieuw handelsakkoord na de brexit. Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn”, aldus het bedrijf.