Iets minder nieuwe coronabesmettingen gemeld

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 6378 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is minder dan op zaterdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een recordaantal van 6500 meldingen van positieve tests had gekregen. Het waren er aanvankelijk 6504, maar dat is zondag bijgesteld.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 413 positieve tests, minder dan de 632 van het etmaal ervoor. In Rotterdam kwamen er tussen zaterdagochtend en zondagochtend 379 besmettingen bij, in Den Haag 272 en in de gemeente Utrecht 236. Den Haag is nu de derde gemeente met meer dan 10.000 positief geteste inwoners sinds februari. In de regio Midden- en West-Brabant kwamen 476 besmettingen aan het licht, in Hollands Midden 455 en in Brabant-Zuidoost 316.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 39.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 17. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend waren 24 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 175.000 mensen in Nederland positief getest. Als het huidige tempo aanhoudt, wordt in de loop van volgende week de 200.000e besmetting vastgesteld. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger. In de eerste fase van de uitbraak werd lang niet iedereen getest, en de laatste weken is het moeilijk voor mensen met corona-achtige klachten om een afspraak te maken.

