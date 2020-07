Iets minder coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in een ziekenhuis is dinsdag licht gedaald van 118 naar 115. Het was de eerste afname na vier achtereenvolgende dagen van stijging. Afgelopen donderdag behandelden de ziekenhuizen 91 patiënten, het laagste aantal in de afgelopen maanden. Op maandag was dit gestegen naar 118.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care zakte dinsdag van 24 naar 21. Het schommelt nu al bijna twee weken rond de 20. Op de verpleegafdelingen liggen 94 patiënten, evenveel als op maandag. Het is wel meer dan de 69 coronapatiënten van afgelopen vrijdag.

„Het aantal opnames van Covid-patiënten is onveranderd stabiel”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Volgens hem heeft minder dan een derde van de ziekenhuizen coronapatiënten opgenomen op de intensive care.

Intensivisten behandelen momenteel 541 mensen met andere aandoeningen, zoals ernstige hartklachten of kanker. Dat zijn er twintig meer dan op maandag. In totaal liggen 562 mensen op de ic. Dat aantal schommelt sinds begin juni rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden ic’s nu zo’n 900 mensen behandelen. Daarvoor zijn 1150 bedden beschikbaar. De helft van alle ic-bedden is nu dus niet in gebruik.