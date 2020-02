Iets meer vrijheid voor zesvoudige moordenaar Delfts café

De moordenaar van zes mensen in het Delftse café ’t Koetsiertje in 1983 krijgt iets meer vrijheid. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat Cevdet Yilmaz zich niet meer twee keer per week hoeft te melden bij de kliniek waar hij wordt behandeld, omdat die behandeling is voltooid en geen strafdoel meer dient.

Yilmaz werd in 1984 tot levenslang veroordeeld, maar woont sinds 2014 onder toezicht buiten de gevangenis.

Yilmaz had in een kort geding voor de vijfde keer gratie gevraagd. Het gerechtshof in Den Haag adviseerde eerder positief op de gratieverzoeken, maar minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) legde dat advies steeds naast zich neer.

De rechtbank gaf nu nog geen oordeel over het gratieverzoek, omdat er nog procedures lopen bij de Hoge Raad en het gerechtshof,