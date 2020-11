Iets meer opgenomen coronapatiënten, ‘niet verontrustend’

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets toegenomen, na vijf achtereenvolgende dagen van daling. Ziekenhuizen behandelen maandag 22 mensen meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). „Een hele lichte stijging, niets verontrustends”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

In de afgelopen vijf dagen was het aantal opgenomen patiënten met 358 gedaald. Dat was iets sneller dan verwacht, aldus Kuipers. „Het was uit het lood en nu zie je een kleine correctie. Overall is er een daling. Stel dat morgen nog een keer plus 40 is, word ik daar niet zenuwachtig van.”

In totaal liggen nu 2317 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Van hen liggen 1717 op de verpleegafdelingen, twintig meer dan op zondag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg van 598 naar 600. Afgelopen etmaal werden tien patiënten verplaatst naar andere regio’s, het laagste aantal sinds meer dan een maand.

Kuipers durft nog geen prognoses voor de komende weken te geven. Daarvoor is nog te veel onzeker, zegt hij.

De daling van het aantal nieuwe gevallen en het aantal opgenomen patiënten in de afgelopen dagen, betekent nog niet dat Nederland uit de gevarenzone, benadrukt Kuipers: „De besmettingen zijn niet over. Van de nieuwe gevallen zullen sommige mensen de komende periode de in het ziekenhuis komen. We zijn hier nog niet van af. Maar we zaten heel erg op de daling te wachten.”