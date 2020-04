Iets meer dan 800 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 804. Dat zijn er 57 minder dan op dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De daling is constant, maar wel geleidelijker dan de stijging, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 776 in Nederland, 56 minder dan dinsdag. Verder verblijven 28 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat is er eentje minder dan dinsdag, doordat iemand is teruggekeerd naar Nederland.

Daarnaast liggen er 431 mensen met andere aandoeningen op de intensive care, 32 meer dan op dinsdag. Het LCPS is daar blij mee, omdat het betekent dat de reguliere zorg weer op gang komt.

In totaal liggen er nu 1207 mensen op de intensive care in Nederland. „Voor corona lagen 800 tot 900 mensen op een intensive care, en daar hadden we 1100 bedden voor beschikbaar. Naar die situatie gaan we voorlopig niet terug. We moeten capaciteit realiseren voor de behandelingen van vroeger, zoals hart- en vaatziekten en kanker, plus capaciteit om coronapatiënten te behandelen. Deze fase van daling moeten we gebruiken om daar voorbereidingen voor te treffen”, zegt Kuipers.

Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, dus buiten de intensive care, liggen nog ongeveer 1500 coronapatiënten. Ook dat aantal daalt gestaag. Op het hoogtepunt waren dat er ruim meer dan 2000. Daarom denkt Kuipers dat het aantal patiënten op de intensive care ook de komende dagen zal dalen. „Tussen besmetting en de eerste klachten zit een dag of zeven. Dan duurt het nog een dag of zeven voordat het zo erg wordt dat opname in een ziekenhuis nodig is. En dan is er nog even nodig voor de situatie zo verslechterd is dat iemand naar de ic moet gaan.”