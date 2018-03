Iets hogere opkomst in Rotterdam

Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben iets meer Rotterdammers hun stem uitgebracht. Dat blijkt uit de voorlopige opkomstcijfers die iets na het sluiten van de stembureaus bekend werden gemaakt op de speciale stemsite van de gemeente. De opkomst steeg van 45,1 procent in 2014 naar 46,8 procent. In de havenstad kwamen er meer mensen hun stem uitbrengen voor het referendum. Dit percentage kwam uit op 47,9 procent.

In Den Haag gingen minder inwoners naar de stembussen, zo blijkt uit deze voorlopige cijfers. Dit percentage kwam uit op 48,4 procent tegen 51,3 procent vier jaar geleden. Voor het referendum bracht in de Hofstad 43,2 procent een stem uit.

Utrecht kende een hogere opkomst. In totaal 59 procent stemde, zo blijkt uit de voorlopige gegevens. Dat was in 2014 54,2 procent. Voor het referendum bracht 58,3 procent een stem uit.

In Groningen konden mensen alleen maar naar de stembus om ja of nee te zeggen tegen de zogenoemde sleepwet. Dat deed 36,1 procent van de Groningers.