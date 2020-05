‘Iedere school zelf laten bepalen om mondkapjes te gebruiken’

„Je zou elke school de eigen afweging moeten laten maken om, in de opstartfase, wel of geen mondkapjes en handschoenen te gebruiken.” Dat zegt Petra van Haren, voorzitter van Algemene Vereniging Schoolleiders tegen De Telegraaf. Ze reageert daarmee op het standpunt van het RIVM dat mondbedekking vooral een gevoel van schijnveiligheid creëert.

Vanaf 11 mei mogen leerlingen van de basisschool weer naar school. Van Haren begrijpt dat daarover zorgen zijn, maar ze vindt niet dat scholen daarom dicht moeten blijven. „Zorgen moet je erkennen en serieus nemen, maar zijn op zichzelf geen reden de scholen niet te heropenen.”

„Waterdichte garanties” dat als de deuren van scholen weer opengaan er geen gezondheidsrisico’s zijn voor leraren, ouders en kinderen, kan ze niet geven. „Wél is duidelijk dat de hygiënemaatregelen die we in ons protocol uitgewerkt hebben, het risico minimaliseren”, zegt ze tegen de krant.

Van Haren vindt het in ieder geval van belang dat scholen goed communiceren over de maatregelen die ze nemen. „Zodat leraren en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.”