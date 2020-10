Ieder(in): Situatie mensen met beperking precair

Bijna een op de vijf mensen met een beperking of chronische ziekte zit in thuisisolatie. Dat blijkt uit een peiling van belangenvereniging Ieder(in).

De belangenclub ondervroeg begin oktober 2057 mensen met een beperking of chronische ziekte over hun leven tijdens het begin van de tweede coronagolf. De meerderheid van de deelnemers aan de enquête (76 procent) lijdt aan een chronische ziekte; 37 procent heeft een lichamelijke beperking. Het aandeel van mensen met een verstandelijke beperking ligt met 7 procent een stuk lager. De deelnemers werd onder meer gevraagd naar hun risico op corona, hun visie op het overheidsbeleid en de beperkingen die ze ervaren door de coronamaatregelen.

Ruim twee derde van de deelnemers loopt door zijn beperking of ziekte extra risico op corona. Bij 19 procent van de respondenten heeft dit verhoogde risico ertoe geleid dat ze in zelfquarantaine zitten. Die groep geeft aan zich eenzaam te voelen (61 procent).

Het overheidsbeleid vindt meer dan de helft van de deelnemers (60 procent) niet ver genoeg gaan, tegenover 28 procent die er wel tevreden mee is. Een ruime 8 procent vindt dat de maatregelen te streng zijn.

Dagbesteding

Zorg en medische behandelingen zijn in lang niet alle gevallen hervat. Bij 39 procent van de mensen die medische behandelingen ontvangen, zijn deze volledig opgestart. Bij mensen die zorg ontvangen, is dat 54 procent. Ook de dagbesteding draait nog niet volledig: 19 procent van de deelnemers gaat helemaal niet meer naar de dagbesteding; 43 procent minder vaak. Dat is in sommige gevallen een eigen keuze.

Ieder(in) noemt de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte „precair.” De belangenclub pleit er in achttien aanbevelingen onder meer voor om in het vaccinatiebeleid mensen die in thuisquarantaine zitten, voorrang te geven. Daarnaast moeten thuistesten mogelijk worden voor mensen uit die in een risicogroep zitten of moeilijk naar de teststraat kunnen komen. Bij een mondkapjesplicht moeten medewerkers in een dienstverlenende functie of met klantcontacten een doorzichtig gezichtsscherm of spatmasker dragen. Zo kunnen ook mensen met een auditieve beperking de conversatie volgen.