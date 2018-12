Identiteit verongelukte motorrijders bekend

De slachtoffers van het dodelijke ongeluk van zondagavond op de A10 Noord bij Oostzaan blijken een 34-jarige vrouw uit Amsterdam en een 44-jarige man uit Wormerveer te zijn. Zij zaten samen op een motor.

Een 52-jarige automobilist uit Krommenie, die betrokken was bij de botsing met de motorrijder en zijn duopassagier, is aangehouden als verdachte en zit nog vast.

De A10 was zondag na het ongeluk bij het knooppunt Coenplein in de richting van Amersfoort enige uren afgesloten voor verkeer. Ook de verbindingsweg van Zaanstad naar de A10 was enige tijd dicht. Over de toedracht kon de politie maandagochtend nog geen mededelingen doen.