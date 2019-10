Identiteit slachtoffers ongeluk A2 bekend

Door het ongeluk op de A2 bij Vinkeveen zijn donderdagavond een 38-jarige man uit Vianen en een man en vrouw uit Bergen aan Zee (beiden 53 jaar) om het leven gekomen. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Een auto was donderdag via de middenberm op de verkeerde weghelft terechtgekomen en botste daar op tegemoetkomend verkeer. Aanvankelijk leek het erop dat er sprake was van een spookrijder. De A2 was na het ongeluk lange tijd afgesloten.

Er raakte ook iemand gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht.