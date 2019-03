Identiteit onbekende soldaten vastgesteld

Met hulp van DNA-onderzoek is onomstotelijk de identiteit vastgesteld van twee tot voor kort onbekende soldaten die begraven liggen op het Russisch ereveld in Leusden. Dat heeft onderzoeker Remco Reiding van de Stichting Sovjet Ereveld woensdag bekendgemaakt.

Reiding bekommert zich al jaren om de 865 soldaten op het ereveld in Leusden en hun families. Eerder achterhaalde hij met grote waarschijnlijkheid de namen van vijftien Georgiërs op het ereveld in Leusden en nam hij DNA af bij mogelijke nabestaanden. Deze week kon hij familie van de Georgische soldaten Pido Tsjoliasjvili en Anton Gviniasjvili vertellen dat door onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut nu honderd procent zeker is in welk graf hun vader of grootvader ligt en dat het opschrift onbekende soldaat wordt vervangen door hun eigen naam.

Tsjoliasjvili en Gviniasjvili zijn twee van de vijftien Georgiërs die 2 april 1945 werden betrapt op het stelen van handgranaten uit een Duitse bunker in Beverwijk. De Duitsers schoten de vijftien mannen nog dezelfde dag dood.

De stoffelijke resten van de meeste in Nederland omgekomen Russen zijn na de oorlog herbegraven op het Russische Ereveld bij Kamp Amersfoort.