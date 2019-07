Identiteit in Leeuwarden omgekomen man bekend

De man die dinsdag dood in een woning aan de Prof.Mr. P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden is aangetroffen is de 73-jarige bewoner. Dat laat de politie donderdag weten. Woensdag werd bekend dat de man waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen.

Bij de politie kwam dinsdag een melding binnen van mensen die de situatie rond het huis niet vertrouwden. Toen agenten een kijkje gingen nemen, werd het lichaam aangetroffen. De kamers in de woning worden verhuurd aan studenten, vooral van Chinese afkomst. De politie wil in contact komen met de mensen die in het verleden in het huis hebben gewoond.

Wat er met de man is gebeurd, is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak.