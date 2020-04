Ic-chef Gommers: voorzichtig kijken naar ‘groene fase’

Het aantal nieuwe corona-patiënten dat er dagelijks netto bij komt op de intensive care neemt „ongelooflijk snel” af, ziet Diederik Gommers voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij durft zelfs een beetje te kijken naar de „groene fase”, waarin de ic-zorg weer op een enigszins gebruikelijk niveau komt.

„Ik ben absoluut opgelucht”, zei de ic-arts woensdag in de Tweede Kamer over de meest recente cijfers. Die laten zien dat er nog steeds meer corona-patiënten op de ic bij komen dan verlaten, maar dat de nettostijging per dag „veel harder afneemt dan we gedacht hadden op basis van prognoses”. Als de maatregelen nu versoepeld worden, dreigt echter weer een enorme toename, vreest Gommers.

De afname van het netto aantal nieuwe patiënten betekent ook voor Nederland dat de zogenoemde crisisfase minder snel in zicht komt. Nu geldt voor de ic-afdelingen de ‘gele fase’, waarin de capaciteit is verdubbeld en zorgverleners voor meer patiënten tegelijk moeten zorgen dan normaal. Gisteren lagen zo’n 1424 corona-patiënten op de intensive care. Als dat aantal zakt naar zevenhonderd, komen we weer in de groene fase, aldus Gommers.

Als er minder corona-patiënten op de intensive care liggen, moeten ziekenhuizen ook de niet-coronazorg weer oppakken. Er komt straks een „stuwmeer van uitgestelde zorg”, omdat ic-afdelingen op de pauzeknop hebben moeten drukken vanwege de coronacrisis. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan.

„Ergens daar tussenin willen we nog op vakantie”, zei Gommers. „En rust om dit alles te verwerken. Dat gaat botsen met elkaar en er ontstaat een groot risico op burn-outs bij onze collega’s.”