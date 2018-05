Ibogaïnegenezeres ontkent rol in dood Zweedse

De 58-jarige natuurgenezeres Sara G. ontkent stellig een rol te hebben gespeeld bij de dood van een Zweedse, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) is bezweken doordat G. haar de gevaarlijke stof ibogaïne zou hebben toegediend. G. zegt dat ze dat middel al jaren niet meer toediende en dat de Zweedse bovendien helemaal niet in aanmerking kwam voor een dergelijke behandeling.

Volgens het OM zijn vijf eerdere gevallen bekend waarbij G. het middel aan patiënten toediende. Twee van hen zijn overleden en een raakte ernstig gehandicapt.

Volgens G. kan de verslaafde Zweedse zich het middel zelf hebben toegediend, omdat de eigenaar van de bed and breakfast waar het gebeurde eveneens ibogaïne gebruikte. Die medeverdachte Tom B. is echter nog altijd spoorloos.

Het OM wil nog altijd drie getuigen in Zweden horen en heeft in dat land ook twee andere getuigen gevonden die zeggen door G. behandeld te zijn. Dat gebeurt waarschijnlijk nog deze maand.

Hoewel G. zegt helemaal niet aanwezig te zijn geweest op de noodlottige dag, blijkt volgens het OM uit verhoren van andere getuigen dat de behandeling met ibogaïne altijd in haar aanwezigheid plaatsvond en dat G. daarbij haar patiënten niet monitorde of waarschuwde.

Haar advocaat pleitte voor schorsing van de voorlopige hechtenis van G., omdat het niet zeker zou zijn dat de ibogaïne de dood van de Zweedse heeft veroorzaakt. Daar ging de rechtbank in Utrecht echter niet in mee. Het OM had erop gewezen dat ze „net op tijd” was aangehouden, op het vliegveld van Frankfurt.

Het proces wordt voortgezet op 17 juli.