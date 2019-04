Ibogaïne-genezeres moet acht jaar de cel in

De 59-jarige natuurgenezeres Sara G. uit Kockengen krijgt acht jaar gevangenisstraf voor doodslag op een Zweedse na een behandeling met de stof ibogaïne. De rechtbank in Utrecht acht bewezen dat ze de 48-jarige vrouw in 2017 in haar woning de hallucinogene stof toediende, waardoor de Zweedse kwam te overlijden.

G. heeft ontkend dat ze de vrouw uit Malmö heeft behandeld. Die zou naar Nederland zijn gekomen om hulp te zoeken voor haar drugsverslaving. Volgens G. voldeed ze niet aan de voorwaarden, maar mocht ze wel in de bed and breakfast verblijven. Daar zou ze zelf de hand op ibogaïne hebben gelegd en het onbegeleid hebben ingenomen. De rechtbank acht dat niet aannemelijk.

G. werd in 2011 en 2015 al veroordeeld voor het toebrengen van gezondheidsschade aan cliënten. Ze liet sinds 1999 honderden verslaafden afkickpogingen doen met ibogaïne. In die periode overleden twee mensen en twee raakten zwaargewond. „Desondanks is de verdachte doorgegaan met de behandeling met ibogaïne”, stelde de rechtbank vast. „Ze heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat een cliënt zou komen te overlijden.”

De rechtbank veroordeelde G. ook voor het in hulpeloze toestand brengen en achterlaten van de Zweedse en omdat ze de risico’s van de behandeling verzweeg. Daarnaast is ze veroordeeld omdat ze in ibogaïne handelde en omdat ze onbevoegd medische handelingen verrichtte, met alle risico’s van dien.

Het Openbaar Ministerie stelde tijdens de behandeling van de zaak dat G. zichzelf zag als ‘iboga-fee’, maar Russisch roulette speelde met mensenlevens. Tegen G. was tien jaar cel geëist.

De rechtbank verklaarde het OM deels niet-ontvankelijk, omdat de tenlastelegging is uitgebreid nadat G. is overgeleverd door Duitsland, waar ze was gearresteerd. Iemand mag alleen worden vervolgd voor de feiten die ten laste zijn gelegd bij de overlevering.