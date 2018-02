Huwen in gemeenschap van goederen goedkoper

Stellen die trouwen in algehele gemeenschap van goederen behoeven dat in de toekomst niet langer bij een notaris vast te leggen. Het ondertekenen van een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is voldoende.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Dekker voor Rechtsbescherming bij de Tweede Kamer gaat indienen, zo maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag bekend.

Sinds 1 januari is het de norm dat iedere getrouwde níét in gemeenschap van goederen trouwt. Ieder houdt daardoor zijn eigen bezittingen en ook zijn eigen schulden. Ook de erfenissen worden niet langer automatisch tussen de getrouwden gedeeld. De achtergrond daarvan is dat bij een eventuele scheiding er minder onenigheid ontstaat over de verdeling.

Omdat het trouwen in gemeenschap van goederen niet langer de norm is, moeten stellen die wél in gemeenschap van goederen trouwen bij de notaris langs om een akte op te laten stellen. Dat kost volgens het ministerie al snel tussen de 480 en de 650 euro.

Minister Dekker wil nu voorkomen dat stellen honderden euro’s moeten gaan betalen als ze wel hun bezittingen en schulden samen willen delen. „Het doel is om het mensen zo eenvoudig mogelijk te maken”, aldus de minister voor Rechtsbescherming.

Modelverklaring

Volgens de nieuwe wet van Dekker komt de notaris nu helemaal buiten het proces te staan. Stellen die in gemeenschap van goederen willen trouwen, kunnen dat in de toekomst aangeven bij de ambtenaar bij de burgerlijke stand. Daar gaan de meeste stellen toch al naartoe voordat ze hun huwelijk daadwerkelijk sluiten om alle ins en outs van de huwelijksvoltrekking te bespreken.

Tot de dag voor het huwelijk kunnen stellen hun voorkeur kenbaar maken. Het is een modelverklaring die de huwelijkskandidaten zowel op papier als digitaal kunnen invullen.

Invoering

Het voorstel van Dekker wordt eerst voor advies naar allerlei instanties en de Raad van State gestuurd; daarna gaat het naar de Tweede Kamer.

Als die het goedgekeurd heeft, moet ook de Eerste Kamer ermee instemmen. Het zal sowieso nog vele maanden duren voordat de wet in werking treedt.