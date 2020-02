Huwelijksaanzoek voor Monets Blauweregen

De tentoonstelling Monet - Tuinen van verbeelding in het Kunstmuseum in Den Haag heeft ruim 203.000 belangstellenden ontvangen, meldt een woordvoerster. De expositie, die medio oktober opende, was afgelopen weekeinde voor het laatst te bezoeken.

Niet iedereen kwam puur voor de kunst alleen: zo werd er pal voor Monets schilderij van een blauweregen een huwelijksaanzoek gedaan, mèt succes. Dat Monet voor mensen heel belangrijk kan zijn, blijkt verder wel uit het feit dat het volgens het museum iemands allerlaatste wens was om de werken van de Franse meester te zien. De patiënt werd met een ambulance gebracht.

Het was voor het eerst in ruim dertig jaar dat er weer een tentoonstelling van werk van Claude Monet in Nederland was. Er waren veertig grote werken te zien die de Fransman maakte in zijn bekende huis in Giverny.