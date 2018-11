Huurders willen steeds sneller verhuizen

De wens van Nederlandse huurders om binnen twee jaar te verhuizen wordt alleen maar groter. Dat blijkt uit metingen van marktonderzoekbureau USP Marketing Consultancy, dat deze trend al sinds 1999 volgt.

Uit onderzoek blijkt dat 19 procent van de huurders uiterlijk in 2020 een andere woning wil. Sinds 1999 was dat percentage nog nooit zo hoog. In 2016 wilde nog maar 10 procent van de huurders binnen een termijn van twee jaar hun huurwoning verlaten.

Volgens een woordvoerder van USP heeft de snelle stijging te maken met de zeepbel op de woningmarkt. „Het triggert mensen om eens verder te kijken op de woningmarkt. Daarnaast gaat het ook nog goed met de economie en dus willen huurders vaak wat anders.”

De verhuisdrang betekent niet dat deze mensen ook daadwerkelijk verhuizen. Dat heeft volgens het USP te maken met de enorme krapte op de markt en corporaties die niet aan alle wensen kunnen voldoen. Daarnaast zitten ouderen vaak langer op dezelfde plek, wat er ook voor zorgt dat de woningmarkt op slot komt te zitten.

Volgens de Woonbond is verhuizen vooral binnen de sociale huursector problematisch. „Slechts 33 procent van de sociale huurders die wil verhuizen naar een andere sociale huurwoning slaagt daar daadwerkelijk in, blijkt uit de ‘Staat van de Woningmarkt; een recente rapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken.”

De bond vindt het daarom van groot belang dat er de komende jaren vooral betaalbare huurwoningen bijkomen en dat de slaagkans voor huurders die binnen de sociale sector willen verhuizen fors gaat groeien. „Woningzoekenden met minder financiële middelen, die vaak al jaren op een wachtlijst staan, moeten ook fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen.”