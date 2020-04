Huurders vrije sector starten petitie voor ‘eerlijke huurprijs’

De Federatie van Huurders in de commerciële sector is een petitie gestart voor ‘eerlijke en betaalbare huurprijzen’ in de vrije sector. Huurders en woningzoekenden kunnen de petitie vanaf donderdag ondertekenen, deze zal aan Tweede Kamer worden aangeboden.

„Elk moreel kompas ontbreekt bij verhuurders”, zegt Wisso Wissing van de Federatie. „Zelfs tijdens de coronacrisis worden de huren verhoogd terwijl veel huurders hun inkomen zien dalen. Wij willen dat de politiek maatregelen neemt om huurverhogingen te stoppen, huurverlaging mogelijk te maken en maatregelen te nemen die het woonrecht boven de marktwerking plaatsen.”

De Woonbond steunt de actie van de Federatie van Huurders in de commerciële sector. „De gigantische huurprijzen in de vrije sector zijn voor velen onbetaalbaar. Daar moet echt iets aan gebeuren”, zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. De federatie pleit voor het verlagen van huurprijzen bij huurders die te veel van hun inkomen kwijt zijn aan huur en het beperken van de jaarlijkse huurverhoging tot inflatie. Nu geldt er in de vrije sector geen wettelijke beperking voor de jaarlijkse huurverhoging, die dan ook vaak erg hoog is, aldus de federatie.