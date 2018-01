Huurders vrije sector laten geld liggen

Veel mensen die een huis huren in de vrije sector lopen geld mis. Ze weten niet dat ze in sommige gevallen bijvoorbeeld een lagere huurprijs kunnen krijgen als ze via de Huurcommissie die prijs laten toetsen.

Vorig jaar gingen 113 huurders naar de Huurcommissie om de prijs te laten toetsen. Dat blijkt uit een analyse van uitspraken van de Huurcommissie, uitgevoerd door de Woonbond op verzoek van het televisieprogramma Kassa (BNNVARA).

Bij ruim de helft van deze woningen werd de huur naar beneden bijgesteld, gemiddeld met 278 euro. Uit een aanvullende enquête van Kassa en de Woonbond blijkt dat ruim 90 procent van het aantal respondenten niet op de hoogte is van de mogelijkheden van de Huurcommissie in de vrije sector. Nederland telt zo’n half miljoen huurwoningen in de vrije sector.

De Huurcommissie kan overigens ook uitspraken doen over de manier waarop de verhuurder de woning onderhoudt of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen.