Huurders vaak in het gelijk om servicekosten

Zo’n driekwart van de huurders die naar de Huurcommissie stappen om een te hoge afrekening van de servicekosten, krijgt gelijk. Dat levert ze gemiddeld 808,69 euro op, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Die bekeek de uitspraken die de Huurcommissie het afgelopen half jaar publiceerde.

Huurders moeten elk jaar uiterlijk 30 juni een afrekening van de servicekosten ontvangen van het voorgaande kalenderjaar. Verhuurders mogen voor servicekosten (zoals elektriciteit, gas of schoonmaakkosten van gezamenlijke ruimtes) alleen de werkelijke kosten in rekening brengen. Ze mogen er geen winst op maken.

„Het blijkt wel dat dit vaak fout gaat, als je kijkt naar de uitspraken”, zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. Als huurder en verhuurder het niet eens worden over de afrekening, kunnen ze naar de Huurcommissie. Het hoogste verschil in het onderzoek was maar liefst 4008,71 euro.