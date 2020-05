Huurders vaak in gelijk gesteld in geschil over servicekosten

De Huurcommissie heeft huurders in 2019 in bijna 80 procent van de gevallen in het gelijk gesteld in geschillen met de verhuurder over servicekosten. Dat staat in het jaarverslag van de instantie die geschillen tussen huurders en verhuurders beslecht.

Bij geschillen over de aanvangshuurprijs kregen huurders in 70 procent van de gevallen gelijk. Bij procedures over de jaarlijkse huurverhoging vingen huurders bijna altijd bot. Daarbij werd in ruim 90 procent van de gevallen de verhuurder in het gelijk gesteld.

Er kwamen vorig jaar bijna 10.000 verzoeken van huurders en verhuurders binnen. In de meeste gevallen, zo’n 2676, wilden huurders dat de huur zou worden verlaagd vanwege gebreken aan de woning. Servicekosten waren in 2164 gevallen het onderwerp van geschil. In 1189 gevallen werd er bezwaar gemaakt tegen een huurverhoging.

De huurcommissie handelde in 2019 ongeveer een kwart meer zaken af dan een jaar daarvoor. In totaal waren het er ongeveer 10.000 omdat er ook nog 1152 zaken over een huurverhoging uit 2018 werden afgehandeld.