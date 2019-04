Humanistisch Verbond: Subsidiëren Siriz ongewenst

Het is nog altijd twijfelachtig of Siriz wel in aanmerking dient te komen voor gesubsidieerde keuzehulp aan onbedoeld zwangere vrouwen.

Dat betoogden het Humanistisch Verbond en Bureau Clara Wichmann woensdag. Beide vinden de conclusie van staatssecretaris Blokhuis (VWS) van deze week dat Siriz aan de subsidie-eisen voldoet, voorbarig. Siriz moet volgens hen eerst bewijzen dat hun hulp onafhankelijk is voordat VWS nieuw geld toezegt.

Om in aanmerking te komen voor subsidie stelt Siriz in al haar uitingen nog nadrukkelijker dan voorheen de in de abortuswet vastgelegde keuzevrijheid van de vrouw te respecteren. Verder verlieten Siriz en de VBOK in februari het Platform Zorg voor Leven. Siriz bereidt bovendien een reorganisatie voor die ertoe kan leiden dat band van de instelling met de VBOK losser wordt, zo meldde Blokhuis deze week. Nu vormen beide organisaties min of meer één geheel.

Voor het Humanistisch Verbond en Bureau Clara Wichmann staat echter voorop dat Blokhuis geen garanties of waarborgen geeft dat de keuzehulp van Siriz niet sturend is, of dat de band met de VBOK volledig wordt verbroken. Beide clubs zeggen zich voor te bereiden op juridische stappen „indien wel tot subsidieverstrekking wordt overgegaan.”