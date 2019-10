Humanistisch Verbond ontwerpt brievenbussticker tegen „anti-abortusreclame”

Het Humanistisch Verbond heeft een brievenbussticker ontworpen tegen „anti-abortusreclame.” De sticker is een reactie op de prolifefolder die het Platform Zorg voor Leven in november gaat verspreiden.

In deze folder vraagt het platform aandacht voor de nood van vrouwen die een abortus overwegen en de hulp die er mogelijk is.

Het Humanistisch Verbond, een belangenvereniging voor vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikkingsrecht, is het niet eens met de folder. De vereniging bracht daarom een ja-neesticker uit met de opdruk ”JA voor de vrije keuze NEE tegen anti-abortusreclame”. De sticker, die geen juridische status heeft, is te bestellen via de website van de vereniging.

„Vrouwen die voor een abortus kiezen, worden in de prolifefolder weggezet als onnadenkend en hulpbehoevend”, zegt Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond. „Maar het overgrote deel van de vrouwen staat achter hun eigen keuze en weet heel goed welke mogelijkheden er zijn. Dit soort folders zorgt alleen maar voor extra schuldgevoel en schaamte rond abortus.”

Kamer: Geen apart debat over prolifefolder

Diederik van Dijk, voorzitter van het Platform Zorg voor Leven, is verbaasd over het initiatief van het Humanistisch Verbond. „Ze staan juist voor het belang van de vrijheid van meningsuiting. Dan moeten ze ook de ruimte geven aan een ander geluid.”

Volgens Van Dijk is de prolifefolder zorgvuldig opgesteld. „Er staat geen enkele veroordeling in en we hebben geen shockerende foto’s geplaatst. We hebben het over de nood van vrouwen en we laten zien dat er een alternatief is voor abortus. Dat is alles. Ik begrijp deze angstige reactie dan ook niet.”

Op Twitter riep hij het Humanistisch Verbond vrijdagavond op tot gesprek. „Laten we alsjeblieft uit onze loopgraven komen. Als we echt het goede zoeken voor vrouwen en het ongeboren leven mág er toch geen taboe rusten op het spreken over de verdrietige realiteit achter abortus?”