Humanistisch Verbond blijft ageren tegen Siriz

Het Humanistisch Verbond blijft betwisten dat Siriz neutrale hulpverlening biedt aan onbedoeld zwangere vrouwen.

Dinsdag riep de organisatie de Tweede Kamer in een open brief ertoe op „grote vragen” te blijven stellen bij de subsidieverstrekking aan de aan de VBOK gelieerde hulpinstantie. Medeondertekenaar is oud-PvdA-minister Hedy d’Ancona.

Diverse media stelden de afgelopen weken dat Siriz elke cliënt onder het mom van keuzehulpverlening zou willen afhouden van abortus. De organisatie weersprak dat. „Als een onbedoeld zwangere vrouw erom vraagt, willen we ook met haar kunnen onderzoeken of de noodsituatie waarin zij verkeert kan worden afgewend of verminderd, bijvoorbeeld door het bieden van daadwerkelijke psychosociale en praktische ondersteuning”, aldus Sirizdirecteur Ronald Zoutendijk.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) vertrouwt erop dat Siriz probeert hulpvragers zo objectief mogelijk te helpen, zo liet hij de Kamer onlangs weten. Volgens de briefschrijvers begaat hij daarmee een misrekening. „Deze club heeft per definitie een wezenlijk ander doel dan de vrije keuze van de vrouw te bevorderen. Anders zou de vereniging echt wel anders heten.”

Kwaliteitseisen aan de hulpverlening stellen, zoals Blokhuis wil, is volgens de ondertekenaars niet genoeg. De overheid zou ook moeten bepalen dat de financiering alleen afkomstig mag zijn van „onafhankelijke” bronnen, én eisen moeten kunnen stellen aan het personeelsbeleid.

