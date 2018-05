Hulpvrager Fleur: Mijn zoons stalen geld van me

Steeds meer mensen kloppen aan bij Stichting SchuldHulpMaatje, een initiatief van verschillende kerken in Nederland. Dat blijkt uit het dinsdag gepresenteerde jaaroverzicht van 2017. Een van de hulpvragers is Fleur uit Overijssel.

Fleur deed na de middelbare school een hbo-opleiding om aan de slag te kunnen in de jeugdzorg. Slechte prestaties dwongen haar om na drie jaar de studie te staken. Ze ging voor een uitzendbureau aan de slag. In die tijd leerde ze ook een man kennen met wie ze op haar 25e trouwde.

Het echtpaar kreeg een dochter en twee zoons. „De jongens zijn beiden te vroeg geboren. Daardoor functioneren ze niet zoals een ander. Eenmaal in de puberteit kregen ze de stickers PDD-NOS, ADHD en ODD opgeplakt.”

Dramatisch huwelijk

Fleurs jongste zoon was één jaar oud toen haar man bij haar weg ging. „Hij kampte met een alcoholverslaving. Het was een dramatisch huwelijk.” De alleenstaande moeder besloot volledig voor haar kinderen te zorgen en ging niet aan het werk. „Ik ben sindsdien altijd rondgekomen van een uitkering.”

Haar zoons waren nauwelijks volwassen toen ze het verkeerde pad opgingen. „Diefstallen en roofovervallen waren aan de orde van de dag. Ze raakten ook verslaafd aan alcohol en verdovende middelen. Nu, meer dan tien jaar later, zitten ze in inrichtingen.”

Rampjaar

In 2014 stortte Fleur fysiek en psychisch in. „Het was een rampjaar. Ik kreeg onder andere hartproblemen en een burn-out.” De financiële situatie verslechterde ook. „Mijn zoons stalen geld van me en ik durfde enveloppen waarvan ik wist dat er rekeningen in zaten niet meer open te maken. Daardoor liepen de schulden in rap tempo op.”

Fleur klopte aan bij het sociaal wijkteam in haar woonplaats. „Dat werkte niet. Ze vroegen me bijvoorbeeld om een overzicht te maken van alle schulden, maar dit kon ik op dat moment niet. Ik had er de energie niet voor.”

Van een vriendin die ook met schulden kampte, hoort Fleur van SchuldHulpMaatje. „Toen ze erover vertelde, heb ik direct gebeld. Een dag later zat er een vrijwilliger bij me op de bank. Fantastisch.”

Huurachterstand

De vrijwilliger opende samen met Fleur de ongeopende enveloppen, zette alle schulden op een rij en onderhandelde met de verhuurder van Fleurs woning over de huurachterstand. „Zij ging naast me staan. Ze greep me figuurlijk bij de hand en motiveerde me om naar de toekomst te kijken.”

Naast de hulp van SchuldHulpMaatje vroeg Fleur of haar financiën onder beschermingsbewind konden staan. Dit betekent dat een bewindvoerder via de rechter gedeeltelijk het beheer kreeg over haar financiën. Langzaam slonken de schulden en kreeg Fleur beter grip op haar inkomsten en uitgaven. „Over een paar maanden hoop ik het zelf weer te regelen.”

Roeispanen

Met een opgewekte stem doet Fleur haar verhaal. „Vroeger schaamde ik me voor mijn schulden, nu niet meer. Het gaat goed met me. Ik moet roeien met de riemen die ik heb. Dat lukt, al zijn de roeispanen niet zo lang en breed. Ik heb door alles geleerd te genieten van kleine dingen.”

Binnenkort start Fleur zelfs met een training om zelf SchuldHulpMaatje te worden. „Ik werd gevraagd. Na enig aarzelen besloot ik het te doen. Natuurlijk wil ik lotgenoten helpen om uit de problemen te komen.”

Fleur heet in het echt anders.