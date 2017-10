Hulpverleners negeren verkeersregelaars

Hulpverleners zijn vaak slecht op de hoogte van de bevoegdheden van verkeersregelaars. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), waar chauffeurs van voorrangsvoertuigen aan meededen.

Het IFV stelde in een rapport dat zo’n twee derde van de deelnemers aan een test in een rijsimulator ten onrechte aanwijzingen negeerde van een verkeersregelaar. Eén bestuurder kreeg zelfs een aanrijding met de verkeersregelaar, die andere instructies gaf dan het navigatiesysteem van het voorrangsvoertuig.

Zo’n 450 bestuurders lieten hun vaardigheden testen in de rijsimulator, onder wie 65 politiechauffeurs. Ook de circa 3000 chauffeurs die een vragenlijst invulden, blijken lang niet allemaal te weten dat ze aanwijzingen van een verkeersregelaar moeten volgen. „Met name de vraag over wat de regel is bij het naderen van een verkeersregelaar wordt door bijna de helft van de respondenten (46,9 procent) fout beantwoord”, melden de IFV-onderzoekers.