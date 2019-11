Hulpverleners aangevallen bij brand

Een 49-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag bij een woningbrand in het Zuid-Hollandse Leidschendam opgepakt nadat hij de hulpdiensten ter plaatse aanviel. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om de bewoner van het huis dat in brand stond.

Toen de hulpverleners bezig waren, wilde de volgens de politie hevig geƫmotioneerde man de woning aan het Oosteinde in. Hij werd echter tegengehouden, waarop hij een aantal hulpverleners mishandelde. De hulpverleners hebben aangifte gedaan.

De brand was volgens de brandweer rond 03.00 uur onder controle. Er was niemand thuis toen de brand in het huis uitbrak.