Hulptroepen naar Sint-Maarten

De Nederlandse krijgsmacht, de kustwacht en het Rode Kruis zijn met groot materieel actief in Sint-Maarten na de orkaan Irma. Op Saba en Sint-Eustatius is ook hulp, maar de schade op die eilanden is veel kleiner. Een overzicht van de hulp aan het gebied.

- Koninklijke Marine: Patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland en ondersteuningsschip Zr. Ms. Pelikaan brengen spullen en militairen.

- Koninklijke Luchtmacht: Een KDC-10 en een Boeing C-17 Globemaster III brengen goederen en militairen van Vliegbasis Eindhoven naar Curaçao, twee C-130 Hercules-toestellen worden ingezet om ze vervolgens naar Sint-Maarten te brengen.

- Koninklijke Landmacht: De 11 Geniecompagnie van de 11 Luchtmobiele Brigade helpt bij het opruimen van puin en het repareren van beschadigde gebouwen.

- Korps Mariniers. Ongeveer honderd mariniers moeten hulp verlenen en de orde handhaven.

- Koninklijke Marechaussee: Enkele tientallen marechaussees helpen om de orde te handhaven.

- Kustwacht: Een schip, de Poema, helpt om hulpgoederen bij Sint-Maarten aan land te brengen. Daarnaast wordt een Kustwachtvliegtuig gebruikt om militairen van Curaçao naar Sint-Maarten te brengen.

- Rode Kruis/KLM: KLM laat een vrachtvliegtuig voor het Rode Kruis naar Curaçao vliegen. Aan boord zijn 60 ton aan hulpgoederen, zoals 5800 dekzeilen, 9000 jerrycans, 2000 keukensets, vier generatoren en acht zonnepanelen.