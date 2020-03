Hulptelefoonlijnen worden druk gebeld

In deze tijden van corona zijn veel mensen op zoek naar een luisterend oor, vooral als ze noodgedwongen thuis zitten. Bij de Luisterlijn komen 30 procent meer telefoontjes binnen dan anders. Dagelijks voeren vrijwilligers 1200 gesprekken via de telefoon en nog eens ruim 150 via de chat.

Meer dan de helft van die gesprekken gaat over corona, en bezorgdheid en angst komen veelvuldig terug. „Mensen worden de hele dag geconfronteerd met corona. Wanneer zij de tv aanzetten, even met iemand praten, boodschappen doen en alle lege schappen zien”, zegt een trainer bij de Luisterlijn. „Mensen maken zich zorgen, hebben angst of zijn soms echt in paniek. Praten helpt en zorgt geregeld voor opluchting.”

Ook de speciale hulplijn van het Rode Kruis wordt druk gebeld. Sinds de lijn is opengegaan, vorige week maandag, hebben al 12.000 mensen gebeld. „Het aantal bellers verschilt per dag, afhankelijk van wat er in het nieuws is. Toen bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand in de supermarkten werd ingevoerd, belden veel ouderen om te vragen of ze nog wel veilig boodschappen konden doen”, aldus een woordvoerster van het Rode Kruis.