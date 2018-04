Hulptelefoon psychische klachten roodgloeiend

Nog nooit eerder hebben zoveel mensen met psychische problemen contact gezocht met de landelijke luisterlijn Sensoor als in het eerste kwartaal van dit jaar. In totaal zochten meer dan 22.400 mensen hulp, ruim 3500 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de telefonische hulpverlener neemt het aantal „alarmerend snel” toe.

Volgens Sensoor heeft de stijging vooral te maken met de oplopende wachttijden in de GGZ. „De lange wachtlijsten verergeren niet alleen psychische klachten, de drempel om psychische hulp te zoeken wordt daardoor ook hoger”, aldus de hulpdienst, die grotendeels afhankelijk is van vrijwilligers.

De hulpverleners werden in de eerste drie maanden van dit jaar in totaal meer dan 63.000 keer gebeld, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Behalve over psychische problemen, gingen die gesprekken vooral over eenzaamheid en relatieproblemen.

Sensoor telt ruim 1200 vrijwilligers die jaarlijks meer dan 280.000 gesprekken voeren met mensen die angstig zijn, het leven niet meer zien zitten, onzeker zijn of eenzaam. De dienst vormt een aanvulling op formele vormen van zorg en welzijn.