Hulpschip na tussenstop vol naar Sint-Maarten

Marineschip Zr. Ms. Karel Doorman is klaar voor de overtocht naar Sint-Maarten. In de Engelse stad Portsmouth heeft het grootste schip van de Nederlandse marine nog hulpgoederen opgepikt. De ruimen en dekken zitten vol, liet de marine donderdagavond via Twitter weten. „Nu door naar Sint-Maarten.”

Het schip was een dag eerder uitgevaren vanuit Den Helder. Het brengt zeer uiteenlopende goederen naar het verwoeste eiland en naar Saba en Sint-Eustatius: van zendmasten voor het mobiele telefoonnetwerk tot levensmiddelen en van bulldozers en politieauto’s tot schoolmeubilair. Verder neemt de Karel Doorman drie paviljoententen mee waar in totaal 36 schoolklassen in passen.

In totaal duurt de reis ongeveer twee weken. Rond de tijd dat het schip aankomt op Sint-Maarten, brengt ook minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert een bezoek aan het zwaarst getroffen eiland. Defensie liet donderdagavond weten dat ze Sint-Maarten samen met de premier van Curaçao, Eugene Rhuggenaath, bezoekt.

Premier Mark Rutte gaat in november naar de drie eilanden. Dat hij het getroffen gebied zou bezoeken was al eerder aangekondigd.