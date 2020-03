Hulporganisaties komen met ‘steunprogramma’ voor kinderen

Drie hulporganisaties schieten thuiszittende kinderen te hulp. War Child, Save the Children en UNICEF Nederland stellen een programma beschikbaar dat normaal gesproken bedoeld is voor kinderen in asielzoekerscentra en vluchtelingenkampen. Met ‘TeamUp’, zoals het programma heet, wordt de veerkracht van die kinderen met spelen en bewegen vergroot.

Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus komt het programma nu ook goed van pas in Nederland, vinden de organisaties. Kinderen zitten voorlopig nog een tijd noodgedwongen thuis.

Het programma is een beetje aangepast. Het is een combinatie van games om met elkaar te spelen, te bewegen en bezig te zijn. „TeamUp Thuis kan kinderen van 6 tot en met 11 jaar helpen om te gaan met emoties die de coronacrisis met zich meebrengt, zoals angst, stress, verveling en boosheid”, aldus de organisaties.

‘Team Up Thuis’ kan online worden gespeeld. De video’s met de oefeningen zijn door trainers van TeamUp de afgelopen dagen in hun eigen woning opgenomen.