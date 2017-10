Hulpnummer BuZa ‘niet roodgloeiend’ om Spanje

De onrust in Catalonië is nog niet te merken bij het speciale telefoonnummer dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor Nederlanders in het buitenland. Het telefoonnummer 0031 247 247 247 is de afgelopen weken ongeveer tien keer gebeld over de situatie in de Spaanse regio, die onafhankelijk wil worden. De meesten daarvan waren rond het referendum over afscheiding op 1 oktober.

„Eigenlijk heel weinig, het is niet zo dat de telefoon roodgloeiend staat”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Het nummer wordt ongeveer drieduizend keer per dag gebeld door Nederlanders over de hele wereld.

In Catalonië wonen enkele duizenden Nederlanders. Zij zijn onder meer voor het werk en de liefde verhuisd. Daarnaast is het een geliefde vakantiebestemming.