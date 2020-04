Hulplijn Rode Kruis vooral gebeld voor praktische zaken

De telefonische hulplijn die het Rode Kruis half maart heeft geopend voor mensen met vragen over het coronavirus is al ruim 15.000 keer gebeld. De meeste mensen die bellen hebben een praktische vraag, zoals over het doen van boodschappen of het houden van afstand, aldus een woordvoerder.

Ook bellen veel mensen met een medische vraag en zijn er bellers die contact leggen, omdat zij in deze tijd van quarantaine alleen zijn. „Ook krijgen we nog veel vragen binnen van ouderen die zich afvragen of zij wel naar buiten mogen en bijvoorbeeld in de tuin mogen werken.”

De meeste bellers naar de hulplijn zijn ouderen tussen de 70 en 80 jaar, gevolgd door een grote groep die tussen de 80 en 90 jaar is.